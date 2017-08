Roosna-Allikul avatakse Järvamaad kujutav maisilabürint

Järva Maavalitsuse ja Eesti Vabariigi 100 sünnipäeva tähistamiseks avatakse homme Roosna-Allikul asuval põllul Järvamaad kujutav maisilabürint. Põllule on lõigatud maakonna piir ja teedevõrgustik, kus seigeldes saab infot ka Järvamaa ning siinsete vaatamisväärsuste ja kultuurilooliste paikade kohta.

Maisi-Järvamaa asub Mäost Roosna-Alliku suunas sõites kilomeeter enne asula algust ning on tähistatud teabetahvliga. Maisipõllu keskel kõrgub puidust vallitorni makett, mis peaks samuti maanteelt möödasõitjaile silma hakkama.

Järvamaa maisilabürint on varustatud teeviitade, vallakeskusi tähistavate siltide ja infotahvlitega, kust leiab teavet paiga ajaloo ja oleviku, ajaveetmiskohtade ning vaatamisväärsuste kohta.

„Oleme kevadest saadik loodusega võidu jooksnud ning pidanud hilise kevade ja kohati olematu suve tõttu ajagraafikut muudkui edasi nihutama, kuid nüüd on mais piisavalt tugev ja kohati juba üle pea ulatumas ning võime Järvamaad tutvustava maisilabürindi avada. Ilmselt saavutab mais oma tippkõrguse küll alles kuu lõpus ning siis on see kogemus ja vaatepilt kindlasti hoopis teine kui praegu, sest siis on maisitõlvikud kõrgemates paikades kõrgumas ligi 2,5 meetri kõrgusel peade kohal. Loodan, et oma tee Järvamaale leiavad paljud järvamaalased ning meie külalised, sest vallakeskuste ning kultuurilooliselt oluliste paikade juures olevatelt infotahvlitelt saavad kõik kindlasti Järvamaad veelgi paremini tundma,“ ütles Järva maavanem Alo Aasma. „Kutsun sügisel kõiki koole ning miks mitte ka töökollektiive tegema maisi-Järvamaale üht toredat väljasõitu.“

Kuna ilmaolude tõttu ei kasvanud mais tavapärast kiirusega, lükkus edasi ka maisi-Järvamaal toimuv orienteerumisvõistlus. Nüüd on võistlus kavandatud 29. augustile, mil maisilabürinti on orienteeruma oodatud kõik huvilised. Järvamaa orienteerumisklubi JOKA poolt kokkupandav rada tuleb jõukohane kõigile ning orienteeruda ei tule mitte loodusmärkide ja pinnareljeefi järgi, vaid kaardi abil maisipõllu labürindis liikudes näiteks Paidest Türile, siis Kabalasse, sealt Imaverre ja siis Mäo kaudu Annasse.