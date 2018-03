Roosna-Allikul tuleb taas rabarberifestival

Pühapäeval, 3. juunil toimub Järvamaal Roosna-Alliku mõisapargis teist korda rabarberifestival, mis ülistab selle kasuliku taime hõrku maitset Eesti kevadsuves.

Sündmuse üks eestvedaja Kristiina Herodes ütles, et ainuüksi rabarberist rääkimine toob inimestele rõõmsa meele. “Eestlaste maitsemeelele sobib hästi see hapukas maitse, olgu siis koogis, mõnes joogis või üheskoos lihaga. Eelmisel aastal saime väga vahvat tagasisidet, mis andis tõuke uuesti rabarberifestivali korraldada. Seekord oleme tellimas ka ekstra festivalile tehtavaid tooteid.”

MTÜ Roosna-Alliku Mõis tegevjuht Riina Pihl ütles, et Roosna-Alliku mõisapark on sellise festivali pidamiseks väga hea koht, mis loob hubase meeleolu. “Festivali ajal on ka Roosna-Alliku mõisa uksed avatud.”

Rabarberifestivalil saab pakkuda oma rabarberist tehtud tooteid ja kaupu, kohapeal saab neid nii proovida kui ka kaasa osta. Lisaks rabarberist tehtud toodetele ja kaupadele saab osta-müüa käsitööd, istikuid ja aiatarbeid.

Juuni algus on festivali toimumiseks valitud kui rabarberi kasvamise tippaeg, mil esimesed rabarberikoogid on juba söödud, mannavahud tehtud ja moosid-tšatnid valmimas.