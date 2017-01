Rootsi suusalegend, 60aastane Thomas Wassberg, on võtnud oma südameasjaks, et Rootsimaal ei oleks enam ühtegi hunti.

Ta rõõmustas hiljaaegu ajalehes Expressen, et Rootsi kõrgeim kohus andis pärast pikki vaidlusi hundijahiloa kuues maakonnas. Igas maakonnas võib lasta kuus hunti.

"Hundijaht on hea, see on ainus seaduslik viis, kuidas hundipopulatsioon kontrolli alla saada. See peab kontrolli alla saama, et maapiirkondades saaksid inimesed rahulikult elada. Varsti pole enam kaugel aeg, et hunt viib väikelapse endaga kaasa," ennustas Wassberg süngelt.

Suusataja sõnul ei peaks Rootsi jääma ühtegi hunti, vahendab Iltalehti. "Maailmas on hunte küll, see ei ole ohustatud liik," sõnas ta.

Jämtlandis Åsarnas elava Wassbergi arvates kahjustavad hundikarjad teisi liike. "Värmlandi hirvede populatsioon on huntide tõttu vähenenud. Sama on juhtunud ilvestega, sest nad peavad huntidega toidulaua pärast võitlust."