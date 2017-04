Rotid terroriseerivad Kuressaare peatänava elanikke

Foto: Andres Putting

Mullu suvest saati on Tallinna tänav 59 maja aia taha ladustatud ehitusprahti, see on aga pererahva sõnul kohale meelitanud prisked rotid. Inimesed on lõhkise küna ees – kui närilistele mürki pandi, kardeti, et oma koera tervis võib surnud loomade tõttu kannatada saada.