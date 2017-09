Ruhnlased hädas: kord on sadam umbes, siis laev katki

Ruhnu laevaühenduse katkemine tormituulte ja rikete tõttu on põhjustanud sel sügisel ebamugavusi nii ruhnlastele kui ka turistidele.

Peamine põhjus on riigi tellitud laev, mis spetsialistide sõnul on sobilik pigem jõgedel sõitmiseks, kus tuul nii suurt rolli ei mängi.

Lisaks on sügistuuled Ruhnul asuvasse Ringsu sadamasse puhunud harilikust rohkem muda ja sodi, mis põhjustab laevade süsteemides rikkeid.

Kiirkatamaraani Runö kapten Kaupo Kõverjalg sõnas, et tänavu on kaks Ruhnu reisi ära jäänud puhtalt tugeva tuule, mitte mudase vee tõttu. Küll aga tõdes kapten, et sel aastal on olukord harilikust hullem.

Miks muda just tänavu Ringsu sadamat ummistab, sellest loe pikemalt Saarte Häälest.