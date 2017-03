Ruhnlased on hädas kümnete saarel ringi hulkuvate kassidega

Möödunud nädalal sai Ruhnu vallavalitsus Kaarel Laugu ja Luise Jõersi kirjutatud pöördumise, milles palutakse kohalikul omavalitsusel hulkuvad kassid käsile võtta.

“Palume kinni püüda meie territooriumil olevad ning inimesi ja oma kodukasse väga häirivad omanikuta ja hulkuvad kassid,” seisab kirjas.

Järgneb viide loomakaitseseadusele, mille kohaselt on see kohaliku omavalitsusüksuse kohustus ja eraisikud seda teha ei tohi. “Kassidest mõned on ilmselgelt vigased, samuti sigib neid kogu aeg juurde,” märgitakse kirjas.

Ruhnu vallavanem Jaan Urvet märkis Saarte Häälele, et kasside arvukuse ise piiramine ja loomade eutaneerimine on loomakaitseseadusega keelatud ning seega tuleb vallavalitsusel arutada võimalikke lahendusi ja eelarvesse kassihordidega tegelemiseks eraldi rahasummad planeerida.

Allikas: Saarte Hääl