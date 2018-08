Ruhnu endisest vallavanemast Jaan Urvetist sai Kihnu kooli direktor

„Kihnu vallavanem Ingvar Saare kutsus ning kuna mulle meeldib meri ja väikesaarte tunnetatavad inimsuhted, siis otsustasin konkureerida,” ütles Urvet.

Kui Ruhnu vintskleb mandriga ühenduse vaevades, siis Kihnul neid muresid ei ole. Saar on mandrile viis korda lähemal kui Ruhnu ja laev käib kaks korda päevas, tõdes Urvet, kellele on eraldatud Kihnus munitsipaalkorter.

Kolimine ja üleminek Ruhnust Kihnu saarele polnud tema sõnul raske, kuna Ruhnu vallavanema ametit pidades toimus tihe koostöö teiste väikesaartega, muu hulgas Kihnuga.

„Ligi nelja aasta jooksul suhtlesin Kihnu saare inimestega igast valdkonnast, seega on inimesed tuttavad. Praegu muidugi tutvun lepingutega ja sean end sisse, et kooliaasta alguseks valmis olla,” sõnas ta ning lisas, et juba Ruhnu kolimisel oli Kihnu vallavanem talle toeks ja abiks.

