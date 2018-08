Ruhnu katamaraan täna tuule tõttu ei sõida

Veeteede amet saatis eile pileti ostjatele sellise sõnumi:

"Eeedel, 10.08. on seoses tugeva tuulega tühistatud reisikiirkatamaraan Runö väljumine Ringsu-Munalaid kell 8.00. Asendusreis toimub laupäeval, 11.08 orienteeruvalt Ringsu-Munalaid kell 8.00. Väljumiste täpsed ajad täpustame 10.08 kl 12.00."

Laevagraafiku järgi said need, kes kolmapäeva hommikul kell 11 laevaga saarele tulid, lahkuda reede hommikul kell 8.00, sest neljapäeval Runö Pärnu ega Munalaiu vahet ei sõitnud.

Kohalikud võtavad taolisi ootamatusi täiesti külma kõhuga, sest ikka juhtub, et kui arstiaeg Kuressaares kinni pandud või mandrile kontserdile minek, ei välju lennuk või ei sõida laev.

Mandrirahvas, kes on harjunud, et asjad käivad täpselt kella järgi, võib seda võtta osana saareromantikast. Pealegi kinnitas Liise talu perenaine Luise-Maria Jõers, et toit saarelt kohe kindlasti otsa ei saa.