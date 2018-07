Ruhnu lahkuv vallavanem: kui kogukond ei taha muutustega kaasa tulla, siis ühel hetkel tunned, et sein on ees

Viimaseks tilgaks Ruhnu vallavanema Jaan Urveti ametist lahkumisele 21. augustist oli hiljutine lugu purunenud parvlaevaga, mis saarelanike elu enam kui keeruliseks muutis ja väikesaarel valitsevad jõujooned paika pani.

Mis siis sundis teid lahkumisavaldust esitama?

Runö (Ruhnu saart teenindav parvlaev – A.M.) katkiminek andis mulle ajendi. Kuid mitte selles mõttes, et laev rikkis oli. Sõjaolukord see ju polnud.

Hoopis see tuli eredalt välja, mida keegi kohalikest mõtleb. Oh, see oli ikka päris kole, mis siin sündis! Mõni hakkas lausa iseseisvalt laevaliiklust korraldama…

Ja no muidugi kõik see vastutuse koorem, mida vallavanemal tuleb kanda, kui igapäevaselt on vallamajas reaalselt tööl poolteist inimest – mina ja vallasekretär. Kõik asjad tuleb teha samamoodi nagu suures omavalitsuses – riigihanked, transpordigraafikud, õigusaktid, projektid.

Projektikirjutamise kompetents puudub ju saarel täiesti. Kõik need aruanded ja asjad … Lihtsalt ei jaksa enam.

Võid ju üksi arendada ettevõtlust, avada raamatukogu, ehitada kooli, luua toetusfondi, võtta kasutusele valla lipu ja vapi, aga kui ikka kogukond ei taha muutustega kaasa tulla, siis ühel hetkel tunned, et sein on ees. Kui nõutakse ainult raha, rohkem raha saarele …

Ja olgem ausad, eks oma osa on minu otsuses ka kohalike inimlikul rumalusel ja mõne inimese - ma ei pelga seda öelda – harimatusel.