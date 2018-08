Ruhnu uus vallavanem: saareelu juhtimine on nagu malemäng, milles ei tohi ühtki nuppu kaotada

Selleks, et olla hea vallavanem, kolib seni peamiselt Tartus ja Viljandimaal elanud mees Ruhnu elama.

„Põhistaap ja stardikoht saab mul olema ikka Ruhnus. Vallal on seal ametikorter, sinna end sisse seangi,“ selgitab Avi, kes kuni aasta algul jõustunud haldusreformini tegi vallavanema tööd Kõpu vallas.

Tema eesmärk väikesaare juhina on lihtne – kui ta kunagi pärast ametiaja lõppu, milleks praeguse lepingu kohaselt on aasta 2021, peaks saarele tagasi sattuma, oleks tõdemusi, et seda või teist tulnuks teha teisiti, võimalikult vähe.

Eelmine Ruhnu vallavanem Jaan Urvet ütles Maalehele antud lahkumisintervjuus, et suhted saareelanikega kippusid keeruliseks – suvine parvlaeva Runö pikaajaline rike tõi eriti eredalt välja, mida inimesed mõtlevad. Kuidas Siim Avi saareelanikega hakkama plaanib saada?

„Eks ma olen uurinud ja tean, et viimased kolm Ruhnu vallavanemat on esimese ametiaja kenasti vastu pidanud ja siis teise ametiaja jooksul omal soovil lahkunud. See, et elu väikesaarel on vahel keeruline, ei ole mulle siiski mingi uudis. Kogesin seda ka Piirissaares. Aga elu ongi selline, et mida väiksem omavalitsus, seda emotsionaalsemad suhted. Sisuliselt on tegemist malemänguga, milles ei tohi ühtki nuppu – inimest ma mõtlen – kaotada,“ räägib Avi ning avaldab lootust, et hakkab saarlastega kenasti läbi saama.