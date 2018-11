Ruhnu vallavalitsuses jagati üksteisele sotsiaaltoetusi

“Kuna saar on väike ja riskid on suured, siis iga tema last puudutavas küsimuses vallavalitsuse liige taandas end,” selgitas vallavanem Siim Avi Saarte Häälele.

“Meie vallavalitsuse liikmed töötavad vabatahtlikult, nad ei saa oma töö eest mingit tasu ja kui on tema last puudutav otsus, siis on nad toiminud, nagu seadus ette näeb. Siin on küsimus selles, kas inimene peaks siis loobuma oma kohast vallavalitsuses, et ta laps saaks toetust?”

Istungil osalenud vallavalitsuse liikmed taandasid end ükshaaval nende peret puudutavate toetuste otsustamisest.

Siim Avi sõnul oli taotluste esitajaid teisigi ja kõik paarikümne euro suurused summad otsustati välja maksta.