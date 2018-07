Ruhnu vallavanem ei saanud sulge sappa, vaid lahkub omal soovil

Ruhnu vallavolikogu esimees Heiki Kukk lükkas ümber väite, et vallavanem Jaan Urvet lasti lahti.

“Alusetu jutt, mees on päris hästi hakkama saanud võrreldes sellega mis varem oli,” ütles Kukk Saarte Häälele. Kuke sõnul ei ole seega tõene eile Delfi portaalist läbi käinud spekulatsioon, et volikogu lasi vallavanema ametist lahti.

Kuke sõnul on ta Urveti lahkumisplaanidega kursis (“Võib juhtuda, et ta tahab ära minna”), kuid seni pole Urvet esitanud selleks ühtegi dokumenti. “Seni on tema lahkumine külajutt, kui avaldust ei ole,” selgitas Kukk.

Jaan Urvet ise kinnitas eile Delfile, et lahkub töölt 21. augustist.

Miks Urvet ametist lahkub, sellest loe Saarte Häälest.