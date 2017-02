Aasta alguses pääsesid Ruhnus vabadusse mägiveised, kes mööda saart omavoliliselt ringi liikusid. See tõi kaasa pahandusi, mistõttu tuli vallavalitsusel karja omanikele ettekirjutus teha.

Veebruari alguses läkitas saare elanik Ruhnu vallavalitsusele avalduse, kus edastas oma mure seoses MTÜ-le Seos kuuluvate mägiveiste liigse vabadusega, kirjutab Saarte Hääl.

Ta märkis, et veised liiguvad saarel vabalt ringi. 3. veebruaril luusis ligi 20-pealine kari ümber lennuvälja hoone ja võttis seejärel suuna küla poole. Samal päeval oli kari jõudnud Timu talu hoovile, kus loomad lükkasid ümber viis mesitaru, ja trampisid Rooslaiu talu hoovil. Kõik see kordus paari päeva pärast.

Ruhnu vallavanema Jaan Urveti kinnitusel on loomad nüüdseks oma aedikutes tagasi. Tema sõnul on üks karja omanikest saarelt ära ja teine on olnud pikalt haige, kuid pärast ettekirjutuse tegemist on saarel ringiuidanud loomad taas kontrolli alla saadud.