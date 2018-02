Rukkikuningas Hans Kruusamägi: musta leiba kõigile!

Lääne-Virumaa põllumees, rukkikuningaks valitud Hans Kruusamägi pälvib presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

Osaühingu Simuna Ivax juhataja Hans Kruusamägi hoiab elus leivavilja kasvatamise traditsioone, ta on aktsiooni „100 rukkipõldu ja miljon juubelileiba Eestile“ üks eestvedajaid.

Igal suuremal põllumeeste üritusel on see mees rukkikuninga rüüs, kroon peas, sau käes ja kuulutab rukkiusku kõigile, innustades põllumehi üha enam leivavilja kasvatama.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks algatas Eesti Rukki Selts koos Põllumeeste Keskliidu, Tartu Milli ja Leiburiga kodumaise rukkikasvatuse propageerimise, et miljon rukkileiba kodumaisest viljast Eesti Vabariigi sünnipäevaks ikka küpsetatud saaks. Suur ülemaaline aktsioon sai alguse 2016. aasta augustis rukkikuningas Hans Kruusamägi põldudel. Rukkikuningas rõõmustab, et see ettevõtmine on nüüdseks nii palju järgijaid leidnud ja vähemalt 2000 ha rukkipinda üle Eestimaa juurde toonud – rukist kasvatatakse juba enam kui 14 000 ha-l.

Toimekas põllumees tegeleb OÜ Simuna Ivaxis Väike-Maarja vallas Lääne-Virumaal teravilja- ja rapsikasvatusega, vilja kasvatab ta 1860 ha-l, sellest rapsi 300 ha-l ja rukist 550 ha-l.

Lisaks tegeleb mees juba aastakümneid ka kalakasvatusega. Simuna Ivaxi neljas kalakasvanduses kosuvad forellid ja tuurad, kala müüakse 200–300 tonni aastas. Tööd annab rukkikuningas 17 inimesele.

Leivavilja propageerijana on Hans Kruusamägi oma koduõue rajanud Rukkikoja, kus toimuvad kõik olulisemad seltsi üritused ja tutvustatakse koolilastele rukkikasvatamise ajalugu ning traditsioone.

Hans Kruusamägi on võtnud oma missiooniks hoida elus Eesti rukkikultuuri, pärandades nooremale põlvkonnale austuse leiva ja leivavilja vastu.