Rukkileiba ja valget saia süüakse aina vähem, tervislike lisanditega pagaritooted teevad aga võidukäiku

Pagaritoodete müügikäive langes Eestis võrreldes eelneva perioodiga 1,2%, näitab Nielseni värske turu-uuring (juuni 2016–mai 2017). Kui suurim langus oli traditsiooniliste pagaritoodete sektoris, siis kõrge lisandväärtustega pagaritoodete müük on kasvukursil.

Enim kahanes rukkileibade müügikäive (-12%) ja langust näitas ka peenleiva (-10%) ning traditsioonilise valge saia müük (-6%). Samal ajal oli aastakäik edukas kõrge lisandväärtusega pagaritoodetele, kus kasvas nii lisandväärtusega nisutoodete (+13%), valge saia (+8%) kui ka tumedate leibade müük (+4%).

„Tarbimistrendide uusi voole saab põhjendada mitmeti. Teatud turuosade mahu vähenemise taga on kindlasti elanikkonna pidev vähenemine, samal ajal on ka tarbimisharjumused väga dünaamilised - väikeste leibkondade ja üksi elavate inimeste hulk suureneb, tugev suunanäitaja on tervislik toitumine ja lisandväärtusega tooted. See on megatrend nii meie äris kui ka teistes toidutööstustes ning kajastub selgelt ka ostuvalikutes,“ lausus Fazer Eesti müügidirektor Rain Palmiste.

Eestimaalased on kogu Baltikumis tervisetoodete lembuses kindlalt juhtpositsioonil, kuivõrd lisandväärtustega pagaritooted moodustavad kogu pagarituru müügikäibest koguni 54%.

„Meie tarbija on nõudlik ja soovib näha ka kõige traditsioonilisemates tootekategooriates midagi enamat – põnevad lisandid, kõrgem tervislikkus, uudne valmistamismeetod. Nii ongi tervislikkus ja innovatsioon meie tootearenduse kesksed märksõnad ning kõrgema lisandväärtusega toodete valiku laiendamine üks põhieesmärk,“ sõnas Palmiste.