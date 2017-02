Tänasest saab iga eestimaalane anda oma hääle, tõstmaks Russalka mälestusmärgi lähistel kasvav pea saja-aastane tamm Euroopa omapäraseima looga puude sekka.

Seekord esitas Arboristide Koda Euroopa konkursile Eestit esindama nn Russalka või rahva seas tuntud ka kui Reidi tee tamme.

Tamm on väga korrapärase võraga, spetsialistid ütlevad, et tegemist on peaaegu saja-aastase puuga. Laiemat tuntust pälvis Russalka tamm sellega, et jäi ette kavandatava Reidi tee kulgemisele ning seetõttu tuli uue maantee projekt ümber teha. Kõneks oli ka tamme "transportimine" sadakond meetrit trassi kulgemise joonelt praeguse Narva maantee poole, ent lõppeks hinnati see plaan siiski liialt keeruliseks ja ka puule ohtlikuks.

Hääletamine toimub 1. kuni 28. veebruarini 2017. Viimasel nädalal (22. kuni 28. veebruarini) on hääletamine salajane ning veebilehelt ei ole enam võimalik leida jooksvat häälte arvu. Tulemused avalikustatakse ning võitjad auhinnatakse 21. märtsil Brüsselis toimuval auhinnatseremoonial.

Hääletamine toimub internetiaadressil: http://www.treeoftheyear.org/ETY-2/Uvod.aspx.