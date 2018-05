Rüütli juubelikonverents teeb ülevaate juubilariga seotud ajastutest

Tartu linnapea Urmas Klaas rõhutas oma tervituses Arnold Rüütli seoseid ja jalajälgi Tartus, mille aukodanik ta on.

Kaks päeva kestva konverentsi ettekanded kajastavad teemasid, mis on otsapidi seotud Rüütli elukäiguga. Avaettekanne oli omaaegselt Ülemnõukogu liikmelt ja telesaatejuht Rein Järlikult, kes rääkis lähiajaloost meie raamaturiiulis.

Sel nädalal Maalehes ilmunud pikemas usutluses president Rüütliga rääkis ka tema, et loeb selle valdkonna raamatuid. “Põhiline valik on langenud raamatutele, kus on kirjeldatud meie rahva üleelamisi poliitilistes tõmbetuultes. Peab ütlema, et iga kirjutaja on vägagi erinevalt meenutanud meie lähiajaloo sündmusi ja neid vastavalt ka kajastanud. See on omaette väga tõsise mõtlemise koht,” leidis Rüütel.

Rein Järlik pühendas enamiku oma sõnavõtust sellele, kuidas tema hinnangul ülemääraselt tähtsustatakse Eesti Kongressi ja Eesti Komitee rolli iseseisvuse taastamise otsuse sünnis ja selle eelloos, ning mitmetes EV 100. aastapäeva puhul ilmunud lähiajalooraamatutes on jäänud tähelepanuta Ülemnõukogu otsused, mis sillutasid iseseisvuse taastamisele teed. Ta tõi esile, et Soome ajaloolane Seppo Zetterberg oma “Eesti ajaloos” neid meenutab.

Järlik meenutas saatejuht Feliks Unduski sõnu Delfi TV vestlussaates: “Rahvarinne oli vedur, aga rool oli Eesti Kongressil,” ning väljendas sellegamittenõustumist. Tema sõnutsi oleks iseseisvuse taastamise otsus tehtud 20. augustil 1991 samal kujul ka siis, kui ühtki Eesti Komitee liiget poleks toona Toompeal olnud.

“Eesti Kongressil on väärikas koht ajaloos, selle valimine oli unikaalne nähtus,” leidis Järlik. “Milleks siis ülistada teda võidu eest lahingus, mida ta ei pidanud?”

Järlik loetles iseseisvuse taastamise perioodi käsitlevaid teoseid ja kogumikke, kus kirjutavad Matti Graf, Igor Gräzin, Madis Salum jt, ent kõige põhjalikumaks käsitluseks nimetas ta Eesti Ekspressi ajakirjanik Tarmo Vahteri raamatut “Vaba riigi tulek.”

Kaks päeva arutelusid

Konverentsi esimene sessioon käsitleb Rüütli sünnikodu — Saaremaaga — seonduvat. Kõneks on saarlaste õigeusku minek, saarlaste iseloom ja Saaremaa läbi ühiskonna murrangute. Seejärel esitletakse uut postmarki Arnold Rüütliga Eesti presidentide seeriast, mis on tegelikult küll juba teine tema pildiga postmark.

Laupäeva pärastlõuna on pühendatud Tartule ja Arnold Rüütlile Tartus. Teatavasti oli hilisem president nii Tartu näidissovhoosi direktor kui ka Eesti Põllumajanduse Akadeemia, praeguse Maaülikooli rektor. Neist asjust kõnelevad kunagine Tartu näidissovhoosi peaökonomist Ilme Rajalo ning omaaegsed Ülemnõukogu liikmed Juhan Telgmaa ja Arvo Sirendi.

Pühapäeval läheb vaatluse alla ENSV aeg tervikuna. Ettekanne “Karl Vaino aeg ja vastupanukultuur” tuleb Rein Ruutsoolt. Ajaloolane Andres Adamson räägib sellest, kuidas valitseti ENSVd. Samuti on tulemas mõned iseseisvuse taastamise perioodi ja Eestit üldisemalt mõtestavad ettekanded.

Kõige lõpuks, pühapäeva pealelõunal on oodata president Arnold Rüütli enda sõnavõttu.