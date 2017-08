Saabuv nädalavahetus on Ökofestivali päralt

Ökofestivali tegevused algavad reedel, 18. augustil ja kulmineeruvad mitmete teabetelkide ja töötubadega populaarsel Ökofestivali perepäeval, 20. augustil Karilatsis.

18. augustil ootavad külalisi Räpina Paberivabrik, Veriora Püramiid ja toimub retk Kiidjärvel metsakuklaste maailmas. Samal õhtul on võimalik Piusa koobastes nahkhiirtega tutvust teha ja Maanteemuuseumi autokinos romantiliselt aega veeta. Kõigil kolmel päeval võtab külalisi vastu Postitee vahetus läheduses toimetav Andre Juustufarm. Muu hulgas saab uudistada suve alguses uksed avanud talupoes ning pühapäeval tähistada Andre farmi sünnipäeva – tordi asemel lõigatakse lahti esimene kaks aastat tagasi farmis laagerduma pandud juust.

19. augustil toimuvad tõelistele looduse sõpradele matkad Võhandu jõe kaldal ja Taevaskodades, samuti teine retk pisikeste metsakuklaste maailmas. Mooste mõisa õuel leiab aset juba traditsiooniks saanud Mooste Taaskasutuskoja kirbuturg ja viiakse läbi ka looduslike pigmentidega trükkimise õpituba, mida korraldab töökoda Töö & Vile. Laupäeva õhtu saab omapärasel viisil lõpetada Viia-Jaani Labürinditalus, kus toimub tuleriitus ja sütelkõnd ning saab nautida meditatiiv-teraapilist kontserti laulvatel kristall-helikaussidel ja päikesegongil. Taasiseseisvumispäeva eelõhtut aitab veel sisustada Põlvas Intsikurmu metsapargis toimuv Vaba Rahva Laul, kus astuvad üles mitmed tuntud ja armastatud Eesti artistid.

Ökofestival kulmineerub pühapäevase perepäevaga. Põlva Talurahvamuuseumis saab menukas Ökofestivali laat alguse kell 10. Külalisi võtab vastu ligi 200 kauplejat, kes pakuvad kohalikku toitu, looduse- ja tervisekaupa, maa- ja metsaande, käsitööd ning muud põnevat, mida tavalistelt poelettidelt naljalt ei leia.

Traditsiooniks saanud töötubades pakuvad erinevaid tegevusi Restaureerimiskeskus, mis õpetab vanade akende taastamist, OÜ Villapai, mis tutvustab erinevaid lapsekandmise võimalusi ning Maarja Küla töötoas näidatakse punumisvõtteid, millega taaskasutatavatele materjalidele uus otstarve anda. Talurahvamuuseumi rahvamaja pööningul viiakse läbi Vana-Eesti massaaži – soonetasumise õpituba.

Lesta Tall korraldab taas hobuste rakendispordivõistluse, millest ka pealtvaatajatel on võimalus osa saada. Veel on Ökofestivali perepäeva kavas ponisõit lastele ja vibulaskmine.

Teabetelkidega on kohal Põlvamaa Patrioot, Keskkonnaamet, Eesti Pandipakend, MTÜ Nähtamatud Loomad, Elektrilevi, Eesti Politsei ning aktsiooni Kuhuviia.ee meeskond. Keskkonnaameti telgis saab vastused küsimustele seoses hätta sattunud või hukkunud loomadega. Lõvi Leo räägib, kuidas käituda metsa eksimise puhul ja õpetab märkama ligimesi nende muredes. MTÜ Nähtamatud Loomad viib läbi heategevusliku muffinimüügi ja räägib kõrvale oma missioonist pakkuda pragmaatilisi lahendusi loomade intensiivpidamise probleemidele. Kuhuviia.ee vabatahtlikud ootavad teid helerohelise katusega telgis, et koos meisterdada jäätmeratast ning kuulata arvamusi, kuidas saaks asjade korduskasutust Eestis tõhusamaks muuta. Kell 10-16 toimub nende eestvedamisel taaskasutatavate asjade kogumisaktsioon. Oodatud on: nõud, majapidamistarbed, raamatud, spordi- ja lastetarbed.

Ökofestivali külastajatele on pühapäeval avatud ka Põlvamaa ilusamad koduaiad ning Seto Talumuuseum ootab huvilisi kodulinnupäevale.

Perepäeva muusikaprogrammi sisustab Nedsaja Küla Bänd koosseisus Toomas Valk (karmoška), Iisak Sulev Andreller (basskitarr) ja Paul Hunt (kitarr). Perepäeva juhib Ivari Saare.

Täiendavat infot matkade, töötubade jt Ökofestivali raames toimuvate sündmuste kohta leiad: www.ecofest.ee. Jälgi ka Ökofestivali Facebookis.

Ökofestivali perepäeva külastamine on kõigile tasuta, sh parkimine.

Ökofestivali korraldab SA Põlvamaa Arenduskeskus. Toetavad Põlva Maavalitsus ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit ning Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu fond meetmest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“.