ŠAAKALIKAAMERA | Nädalavahetusel jäid otsepilti esimesed arglikud šaakalid

Novembri algul Läänemaale Metsküla randa paigutatud veebikaamera juurde paigutati möödunud reedel infrapunavalgustid, mille abil on esimesed korrad ööloom šaakalit nähtud.

Alates 24. novembri õhtust on võimalik rannas toimuvat näha ka pimedal ajal, kahe võimsa IR-lambi abil paistab valgustatud ala umbes 50m kaugusele vee piirini – luigedki paistavad kaugemal meres, kirjutab RMK loodusblogi.

Valgustatud öödel on kaks šaakalit lonkinud mitmel korral vee piiril ning üks veidi julgem loom tulnud kaamera juures olevaid peibutuspalakesi nuusutama peaaegu roomates. Hirm sai temast aga enne võitu, kui suutis ivakese hamba alla saada.

Uus olukord vajab mõistagi veel harjumist, sest kohalikud šaakalid teavad iga kivi-kändu ja selle kandi tavapäraseid lõhnu. Vaevu punaselt hõõguvad lambiread kadaka otsas ja teised lagedal kivi taga vaia küljes ei jää umbusklikele märkamata, kaks kerakest kaablitki veel lisandunud oma lõhnadega kadaka alla.

Küll aga ülbed loomad harjuvad. Pole imestada, kui saabub hetk, mil elukas tõstab kaamerapostile jalga ja rihib sorina otse mikrofoni “koerale”.

Millal võiks kaamerapilti jälgida?

Viimase kolme öö vaatluste põhjal on muidugi ennatlik objektiivselt midagi otsustada, kuid ööloom šaakal on, ja kui nälg vastapandamatult ei pitsita, siis enne pimedat praegusel aastaajal neid ei näe. Möödunud öödel on loomi nähtud kõige varem 21.15, hiljem 23.20 paiku, peale keskööd 00.42 ja 02.51. 24. novembri hommikul 7.42-7.45 kaamera ees käinud elukas paistis kehvakeste piltide järgi otsustades hoopis üksiku hundina.

Jah, siin Metsküla-kandis õhtused kirikukellad ei löö, mille peale mõnes maailmanurgas šaakalid kohe ulguma pistavad. Meil on aga Kuressaare-Tallinn lennuk, mis kell 19.42 Metsküla juurest üle lendab. Siinsed šaakalid uluvad hoopis lennuki peale – peaaegu alati. Lühidalt kestva šaakalite ulgumise-klähvimise peale lähevad närvi ka küla koerad, kes veel mõnda aega sajatavad rahurikkujate üle.

Allpoololevas laupäevaõhtuses videos näeb hiilivat šaakalit ning kaamera otsepilti saab vaadata SIIT.