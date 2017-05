Saare laevaehitusfirma lasi ameeriklasest tippjuhi David O’Brocki päevapealt lahti

Nasval tegutseva laevaehitusfirma Baltic Workboatsi (BWB) juhatusega alles selle aasta alguses liitunud David O’Brock sai läinud reedel ootamatult kinga.

Vahetult enne töörahvapüha BWB omaniku ja juhatuse liikme Margus Vanaseljaga koos maha istudes ei osanud David O’Brock aimatagi, et tõustes tal tööd enam pole. Juhatuse liikme leping lõpetati põhjusel, et ettevõtte praeguses arengufaasis ei ole O’Brock ikkagi see inimene, keda nad vajavad.

Vanaseljat ennast eile kommentaariks tabada ei õnnestunud. Ameeriklase jaoks tuli teade aga läinud nädala lõpul kui välk selgest taevast. “Olen 47 aastat vana ja ei ole kunagi varem kuskilt kinga saanud… Kuid eks seegi on kogemus ja õpin ka sellest midagi,” tunnistas ta Saarte Häälele.