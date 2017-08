Saare maakonnas tuleb sel hooajal küttida vähemalt 1900 siga

Keskkonnaamet kehtestas Saare maakonna metssigade tänavuseks minimaalseks küttimismahuks 1900 looma.

See on sama arv, mida on soovitanud keskkonnaagentuur. Maakonna jahimehed ise pakkusid miinimummahuks 1225 siga, kirjutab Saarte Hääl.

Ameti otsuse kohaselt jaotatakse käimasoleval ehk 2017/2018. jahiaastal 50% maakondlikust minimaalsest metssigade küttimismahust jahipiirkondade vahel proportsionaalselt nende pindala järgi.

1. augusti seisuga oli maakonnas kütitud 780 metssiga, neist Aafrika seakatkule positiivseid 44. Hukkunud sigu on käesoleval jahindusaastal leitud 62.