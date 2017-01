Saaremaa käsitööseltsi KadakMari uuel koolitusel õmbleb 13 naist lambanahkseid kasukaid ja veste.

Käsitööseltsi üks eestvedajaid Mareli Rannap selgitas, et mullu suvel lõppenud koolitusel “Rahvarõivas – puhas ilu” valmisid rahvarõivad, kuid nende juurde käivad teatavasti ka kasukad. “Kuidas sa muidu talvel õue lähed,” märkis ta, lisades, et nii otsustatigi alustada uue kursusega.

Koolitust viib läbi Made Uus Tartumaalt Alatskivilt, kes Saaremaale tuleb korra kuus, kirjutab Saarte Hääl.

Ka praegusel koolitusel on eesmärgiks seatud teha koopiad umbes saja aasta vanustest kasukatest. Mareli Rannap tõdes, et Saaremaalt on säilinud vaid Mustjala ja Jämaja kasukad. “Ja siis mõned teevad kirjelduse järgi Anseküla oma ka,” lisas ta. Osa naisi õmbleb aga kasukate asemel lambanahkseid veste.