Saaremaa loomahotell tõmbab ligi puhkajaid mandriltki

Praaklis asuv loomahotell Kuldne Viisik avas uksed 2014. aasta suvel. Tänaseks on inimesed hotelli üles leidnud ja karvaseid külalisi on majas pidevalt ringi jooksmas. Loomahotell mõlgutab ka laienemise mõtteid.

Loomahotelli perenaine Marge Kaju tõdes Meie Maale, et hotelli on leidnud üles väga paljud mandri kliendid, kes tänu sellisele võimalusele valivad oma puhkuspaigaks Saaremaa.

Tipphooaeg jääb jõulude ja aastavahetuse kanti, mil inimestel on puhkuste aeg. Samas jagub külalisi ka sügisel ja kevadel, suuresti just koolivaheaegadel.

“Nad on seal mandril maitse suhu saanud. Puhkusel tullakse ise Saaremaale spaasse ja koer tuuakse siia,” rääkis Kaju tekkinud trendist.

Perenaine rääkis, et eriline tung on loomahotellis olnud jõulupuhkuste ajal.

“Siis on mul maja loomi täis ja vahel on selline tunne, et pean ise telgiga õue minema, lihtsalt ei mahu ära,” viskas perenaine nalja. Juba mõnda aega on ta mõelnud ka laiendamise mõtteid.