“Rahula kevad 2017“ koolisõiduvõistlustel tehti 75 starti, võttes mõõtu 12 arvestuses. Eesti tippkoolisõitja Dina Ellermanni käe all pälvis oma esimesel suuremal võistlusel võidu Seeder Horses OÜ-s kasvatatud nooruke täkk Jerry Red von Seeder.

Jerry Red von Seeder oli kaheaastaselt Eesti sporthobuste ülevaatusel parim koolisõidulootus 2015. Mullu lõid Raili Pillman ja Dina Ellermann käed, et viimane võtab Jerry endale pikaajalise lepinguga võistelda ning sel nädalavahetusel pärast pelgalt paarinädalast koostööd tegid nad esimese ratsaliidu kalenderplaanis olnud võistluse stardi avatud skeemis A1, kirjutab Meie Maa.

Tulemusega 66,63 protsenti saavutati võistluse noorima hobusega sama tulemuse saanud aasta vanema ratsu ees võit. Kui koolisõidus pälvivad kaks või enam sportlast sama tulemuse, saavad otsustavaks topelt punkte andvate harjutuste hinded.

Dina Ellermann ütles, et Pillman on väga hea hobuse kasvatanud, kui ratsanik nii vähese koostöö järel võidu kätte saab. “Arenguruumi kindlasti on, aga vähemalt on ta tore koostööaldis hobune ja A taseme jaoks oli ta piisavate sobivate oskustega,“ jäi ta rahule.