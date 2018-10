Saaremaa Ökoküla endine juht: minu ajal töötas loomade loendussüsteem laitmatult

Kull juhtis Saaremaa Ökoküla AS-i aastatel 2000-2014 ning tema ajal hakkaski ettevõte neid maailmatasemel loendussüsteeme Baltimaadesse sisse tooma.

„Võin julgelt öelda, et meie juurutasime Eestis loomade elektroonilise loendamise. Koostöö PRIA ja toona Jõudluskontrolli Keskuse nime kandnud asutusega sujus see väga hästi ja saime süsteemid kenasti käima,“ selgitab Kull.

Ühtlasi märgib ta, et iga uue asja juurutamine võtab teatud aja, aga see, et süsteem sealt peale, kui tema Saaremaa Ökoküla juhi kohalt lahkus, enam korralikult ei töötanud, pole küll mitte süsteemi, vaid sellega töötanud inimeste viga – tõenäoliselt ei osatud riist- ega tarkvara kasutada nii nagu vaja.

Ökoküla kasutas ise ja müüs Baltimaades Uus-Meremaa tootja Prattley kogumisaedu, lambakaale, jagajaid, samuti TrueTesti kaalusüsteeme ja Inglismaa tootja Rappa mobiilseid aiasüsteeme.

„Ilma kaasaegse tehnoloogiata nii suurt lambakarja majandada ei saakski,“ on Kull kindel.

Seda, kui palju loomakasvatusettevõtteid veel praegu tema poolt müüdud tehnikat kasutab, ei oska mees öelda. „Me müüsime neid ikka omajagu.“ Ühe näitena meenub talle piimaveiseid kasvatav Halinga OÜ.

Koit Kull võttis firma arendamisel eeskuju taanlastelt. Sealsetes farmides õppides sai ta innustust nii tõuaretuseks kui uusima tehnoloogia kasutuselevõtuks. Ka loomade söödaratsioonid koostati toona koostöös Taani kolleegidega. Nende kontaktide läbi tõusis Saaremaa Ökoküla juhtivaks lambakasvatustehnoloogia tutvustajaks Baltimaades, tegevjuht Koit Kull oli 2012. aastal üks aasta põllumehe kandidaatidest.