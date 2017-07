Saaremaa on jätkuvalt populaarne vähipüügi piirkond

Esimesest augustist läheb üle Eesti lahti jõevähipüük. Kui eelnevatel aastatel olid enamikus maakondades kehtestatud vähipüügivahendite piirarvud, siis seekord taolisi arve paika pandud pole.

Eranditeks on siiski Saaremaa, Hiiumaa ja Tarumaa, kus püügiload väljastatakse ühele inimesele üheks ööpäevaks.

„Kui varem sai ühe loaga püüda kolm ööpäeva, siis nüüd antakse välja kolm korda rohkem lube, sest püügi pikkust on vähendatud ühele ööpäevale,“ selgitas Haamer Saarte Häälele, lisades, et sellised piirangud on juba teist aastat ning siiani on see inimestele sobinud.

Piirarvu seadmise põhjuseks on ka vähipüügi jätkusuutlikkus.