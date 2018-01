Saaremaa osavallakogudes küpsevad esimesed konfliktid

Endiste Saaremaa valdade piires loodud osavallakogude juhtimine ja tegevus on valla erinevates piirkondades tekitanud juba eos erimeelsusi nii rahva kui ka keskvõimuga.

Ilmekaim näide probleemidest on Mustjala osavallakogu, kus juhiks valiti ettevõtja Harry Raudvere, kes kogus Mustjala piirkonna jaoskonnas vaid 10 häält.

Raudvere läbisaamine osa kohaliku kogukonnaga pole teadupärast just parim, kuid Mustjala osavallakogu juhiks valiti ta ühehäälselt. Nii mõnigi tema poolt hääle andnud osavallakogu liige sai valimistel Raudverest rohkem hääli.

Omamoodi konflikt on kindlasti ka see, et nii Leisis kui ka Valjalas ei ole osavallakogu olnud päri vallavalitsuse pakutud teenuskeskuste juhtidega.

Pikemalt loe olukorrast Saaremaa osavallavolikogudes Saarte Häälest.