Saaremaa pääses erakorralisest olukorrast üsna napilt

“Väga raskelt möödusid,” vastas riigiteede eest hoolitseva Eesti Teede teemeister Jüri Lember eile Saarte Hääle küsimusele, kuidas viimased päevad möödunud on. Tema sõnul olid väljas nii kõik inimesed kui ka masinad ning töö käis viimase piiri peal.

Teadmine, et selline ilm on tulemas, olukorda kergemaks ei teinud. “Olukord oli meil kriitiline,” kinnitas teemeister. Ta rääkis, et pidevalt suheldi maanteeametiga ning kaaluti ka erakorralise olukorra kehtestamist.

“Ent saime ikkagi ilma hakkama,” nentis Lember, lisades, et peamised teed suudeti lahti hoida. Olukorrale keeras vindi peale ka see, et kohati vedas tehnika veidi alt.

