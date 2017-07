Saaremaa rannakalurite näguripäevad on läbi

Saaremaa rannakalanduse madalseis on lõppemas, seda kinnitavad mitmed eurotoetuste abil renoveeritud väikesadamad, kalurkonna noorenemine ja kodumaise kala tarbimise suurenemine.

Viimase kümnekonna aastaga on Saaremaa rannakalanduses kasutatud ja kasutamisel suurusjärgus üheksa miljoni eest eurotoetusi, vahendab ERR Uudised "Aktuaalset kaamerat".

MTÜ Saarte Kalanduse tegevjuht Heino Vipp märkis, et kui Euroopa Liidu raha ei oleks tulnud, siis kalur ja kalurkond oma väljapüükidega ja üldse Eestis, ei oleks suuteline oma raha eest sadamaid renoveerima.

Saaremaa rannakalanduse jätkusuutlikkuse kinnituseks on ka see, et kalurkond on noorenenud.

"Aastaid oli kutselise kaluri keskmine vanus 50-55, viimased kaks aastat on tendents noorenemise poole," ütles Vipp.