Saaremaa tantsijad: tänavune tantsupeo emotsioon tuleb siit

Leisilt peole tulnud tantsijate juhendaja Meeli Stankevits rääkis Maalehe veebile, et nad tulid Saaremaalt ja tahavad tantsida.

"Meile jääb siin muidu tantsimist väheks, mõtlesime et kui muud ei saa, tantsime Ülemiste keskuses. Läksimegi hommikul sinna, panime väikese kõlari üles, laulsime ja tantsisime seal. Nüüd tulime kõigi oma lastega siia, ütlesin neile, et see on erakordne võimalus, edaspidi saavad vaid platsil korralikult tantsida. Väikesed alguses kahtlesid, aga nüüd naudivad täiega. Selle tantsupeo emotsioon tuleb siit."