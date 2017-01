Vabaerakonna Saaremaa osakond võttis vastu otsuse osaleda Saaremaa omavalitsuse valimistel koos valimisliiduga Saarlane, nii ise kandideerides kui ka kogukondade kandidaate toetades.

Vabaerakonna Saaremaa piirkonna juhatuse liikme Enn Meri kinnitusel tegutseb Vabaerakond parteina riigi tasandil, kuid kohalikus elus on kohalikud valimisliidud õige asi. „Saaremaast on saamas uus suur vald ja siin vanad struktuurid enam ei kehti ning valimisliit on õige foorum muudatusteks,“ ütleb Enn Meri. Meri rõhutab Vabaerakonna seisukohta, et kohalikku asja ei saa dikteerida Tallinnast, lahendused tuleb leida kohapeal.

Vabaerakondlaste sõnul on Saaremaa tee üheks omavalitsuseks ühinemisel õige. Saarlase valimisliit püüdleb esindama kõiki seniseid valdu ja ajaloolisi kihelkondi ja kogu Saaremaad esindav valimisliit on tugevaim pretendent valimisvõidule, lisas Meri.

Vabaerakonna poliitikaga osaleda kohalikel valimistel valimisliitudes sobib Saarlase tegutsemisplaan hästi. Haldusreform on kaasa toomas senisest tugevama ääremaastumise ja just kohalikel kogukondadel on nii võimalus ja ülesanne võidelda selle eest, et sügisel valitavas kohalikus omavalitsuses oleks kõik Saaremaa kandid esindatud.

Vabaerakonna huvi on toetada kohalikke ise kohapealseid asju otsustama. On oluline vabastada kohalikud omavalitsused sundaparteistamisest ja vähendada keskvalitsuse kontrolli kohalike otsuste üle.

Kohaliku elu edenemiseks on vaja kogukonnarahva omavahelist suhtlemist ja ühiselt läbikäimist ka naaberkogukondadega. Nii saab ka hea valimisnimekirja ja seejärel vallajuhid. Enn Meri sõnul teevad kõik vabaerakondlased Saaremaal tööd selle nimel, et uue volikogu 31 saadiku sekka osutuksid valituks ka väiksemate kogukondade liidrid ning võim ei koonduks ainult Kuressaarde.