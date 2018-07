Saaremaa vähipüügilubade puhul kehtib endiselt reegel: kes ees, see mees

Eile, 2. juulil kell 9 alanud vähipüügilubade müük lõppes Saaremaa püügikohtade puhul taas minutitega. Keskkonnaametis oli võimalik taotleda 84, veebis 1116 luba.

Taotlemistega on iga kord kaasnenud ka teatavaid nurinaid, kui näiteks maaomanikele, kelle maal püügikoht asub, pole lube jagunud. Rakko sõnul on see mõistetav, aga teistmoodi asja korraldada ei anna.

”Eks seda ikka esineb, et inimesed, kes elavad Saaremaal, jäävad loast ilma ja on pahased, et loa saajad on hoopis Tallinnast,” sõnas keskkonnaameti jahindus- ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko Saarte Häälele.

“Aga mis teha – jõevähk, kes asub Saaremaal, ei kuulu otseselt saarlastele. Vähk on kogu Eesti rikkus ja nii ongi – kes ees, see mees.”

Jõevähki on lubatud püüda 1.-31. augustini. Ühele inimesele antakse ühe püügipiirkonna piires luba püüda kuni viie vähipüügivahendiga kuni kolm ööpäeva, Saaremaal ühe ööpäeva.