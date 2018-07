Saaremaal alustas tegevust kaks konkureerivat pilliroost joogikõrte tootjat

Saaremaal hakkasid sel suvel kaks eri seltskonda pilliroost joogikõrsi tootma.

Strawerry-nimeline ettevõtmine plaanib saaremaist pilliroogu ära kasutada plastikust joogikõrte ja tulevikus ka nõude asendamisel.

“Mul hakkas kodus pinda käima, kui lapsed neid plastikust kõrsi kasutasid,” alustab juttu ettevõtte üks eestvedajaid Rait Rand, kelle kuulsaim tegu seni Ajujahi võitmine Temp ID nimelise tootega.

Rand hakkas nuputama, kuidas saaks plastikut asendada ning kuulnud Indias töötanud sõpradelt bambusest kõrtest, jõudis otsapidi pilliroo juurde.

Materjaliks kasutatakse Saaremaal kasvanud pilliroogu, mida esialgu proovipartiideks on muretsetud ettevõttelt, millel aastakümnete pikkune roo lõikamise kogemus. Ühest pillirookõrrest saab ehk 3–5 joogikõrt. “Ma ütleks, et tulemus on isegi parem, kui arvasin,” tõdeb Rait Rand.

Loe täispikka artiklit kõrremeistrite kohta Saarte Häälest, kus ilmus täna teinegi lugu, mis räägib konkureerivast pillirookõrre tootjast #Pillirookõrs, kes samuti juulis oma esimesi kõrsi demonstreeris.