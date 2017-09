Saaremaal ehitatakse nii palju, et töömeestest on puudus

Mitmed Saaremaa ehitusfirmad otsivad praegu ehitajaid, kinnitades, et töömahud on kõvasti kasvanud.

Pea täpselt ühel ajal on oma töökuulutuse üles riputanud nii Arens Ehitustööd, Kuressaare Ehitus kui ka EBC Ehitus. Tööd pakutakse seejuures nii üldehitajaile, abitöölistele kui ka üleüldise nimetaja all ehitustöölistele. Põhjus on kõigil üks – töömahud on suurenenud, kirjutab Saarte Hääl.

Arens Ehitustööd OÜ juhatuse liige Olari Aavik tõdes, et neil läheks tarvis koguni kümmekonda kogemustega ehitusmeest ja lisaks abitöölisi. “Töömahtude kasv ongi tinginud vajaduse,” kinnitas ta. “Meediast on kuulda, et ehitusmahud on võrreldes aastatagusega viiendiku võrra tõusnud, ja seda on tunda ka Saaremaal.”