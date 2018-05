Saaremaal on viimastel nädalatel mesinikelt varastatud üksteist mesilastaru

Saaremaa eri piirkondade mesinikke on tabanud mesitarude varguste laine, kokku üksteist taru, kirjutab Saarte Hääl.

Varas peab mesinike sõnul olema asjatundja, kes oskab mesilastega käituda. Näiteks on välja valitud suuremad pered, milleks on vaja taru avada ja seal sees olevate raamide peal oleva pere suurust hinnata.

“Varas on oma ala nii mööda Saaremaad laiali tõmmanud, et pole kuskilt kinni võtta,” märkis mesinik Taavi Väli, lisades, et vargusi on olnud pea igas Saaremaa otsas.

Lihtsaks teeb varga elu ka see, et mesitarude asukohad on avalikult kättesaadaval kaardil näha. Taavi Väli ütles, et temal on just selline eemal kadakate vahel asuv mesila, mida riisumas käidi.

