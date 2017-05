Saaremaal on võimalik müüa uus korter enne maja valmimist

Foto on illustratiivne

Kui Kuressaare Tuulte Roosi linnaosa sai enne majanduskriisi uute kortermajade näol endale täiendust, siis majanduse tõusu aegu ehitati sinna veel viieski maja.

Nüüd aga tundub, et kinnisvaraturg on taas tuule tiibadesse saanud ja juurde planeeritakse veel kolme maja, kirjutab Saarte Hääl.

“Esimesed majad, mis Kotkapoja piirkonnas ehitati, läksid kõik libedalt, aga majanduskriisist väljatulek võttis Saaremaal kauem aega, sest siinne ostujõud on väiksem ja inimesigi vähem,” tõdes Kinlux Vara OÜ kinnisvaramaakler Alliksoon-Juursalu.

Tema kolleeg Kaido Kruut rõhutas, et situatsioon, kus inimesed enne maja valmimist broneerivad ja üks korter Kotkapoja 1 majas on juba ostetud, on Saaremaa jaoks erakordne.