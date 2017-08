Saaremaal suletakse Kõrkvere pood

Saaremaal suleb tarbijate ühistu 11. septembrist Pöide vallas asuva Kõrkvere poe, mis on tegutsenud alates 1936. aastast.

“Kauplus teenindab päeva jooksul 30–35 ostjat, kuid paraku sellest ei piisa, et läbimüügist kaupluse otsekulud katta,” põhjendas sulgemisotsust Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse liige Kalle Koov, lisades, et viimasel kümnendil on ühistu pidanud teiste üksuste arvelt üleval mitmeid teisigi väikseid maapiirkonna poode.

Koov ütles, et lõpmatult seda teha ei saa, sest vastasel juhul ei jätku raha poodide kaasajastamiseks. Ta viitas, et kaupluseta Kõrkvere kandi elanikud ei jää, sest kuue kilomeetri kaugusel asub oluliselt laiema kaubavalikuga Tornimäe pood.

Kahjuks aga pole ilma autota Tornimäel käia võimalik, sest bussiühendus on pea olematu – liinibuss läheb hommikul, aga tagasi tuleb alles õhtupoolikul.

Kõrkvere külaseltsi juht Mari Pihl rääkis, et Kõrkvere poe piirkonnas on üheksa küla, pea 120 inimest. “Tornimäel pole ladugi, kuhu kaupa ladustada. Kas nad oskavad sellega arvestada, et nende 120 inimese pere esindajad lähevad poodi ja ostavad sealt korraga 4–6 saia, 3–4 piima ja kõike muudki suuremas koguses, sest nädalas korra ehk veel suudaks poes käia.”

Pöide vallavanem Andres Hanso ütles, et pensionäridele, kes ise ei jaksa poodi minna, viib sotsiaaltöötaja toidu koju.

“Aga jah, see on ikka väga valus, sest üks maaelu sümboleid sureb,” kommenteeris Hanso poe sulgemist. “See oli ju teada, et varem või hiljem see juhtub, aga lootsin, et mitte Pöide valla eksisteerimise ajal.” Uuest aastast pole aga ka Pöide valda. Et mõni eraettevõtja Kõrkvere poe uuesti avaks, Hanso ei usu, sest selleks asuvat pood liiga kõrvalises kohas.