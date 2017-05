Saaremaal tegutseb jõhker kassitulistaja

See Tallinna varjupaigakass on mõnusalt rahulik ega ole Ukraina sündmustega üldse seotud.

Saaremaal Sakla kandis kuu aeg kadunud olnud kass jõudis koju tagasi, haavel reies.

Armandi omaniku Erika Maripuu arvates on tema lemmiklooma tulistatud Kallemäe ja Sakla vahelisel alal. “Ta oli pea kuu aega kodunt ära ja tuli ise lõpuks koju,” meenutas ta möödunud neljapäeva.

Esmalt oli pererahval hea meel, et lemmikloom oli koju naasnud. Kui aga märgati, et karvapall liipas tugevasti ja istudes jalg justkui alt kadus, kasvas perenaisel mure ning järgmisel päeval mindi arsti juurde, kirjutab Meie Maa.

Esialgu, enne läbivaatust pakkus veterinaar Lea Hioväin, et tegu võib olla nikastuse või venitusega, kuid looma nähes tehti röntgenipildid. Viimastelt on näha, et Armandi vasakus reies on haavel.

Kuressaare politseijaoskonna menetlusteenistuse vanem Ahti Lepp kinnitas, et juhtunust on teatatud ka politseile. Loomakaitseseadus näeb sellise teo puhul ette rahatrahvi kuni 800 eurot.