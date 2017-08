Saaremaal tegutsevad meevargad

Mesi Foto: Vallo Kruuser

Pühapäeval sai politsei teate, et Valjala vallas on tabaluku lõhkumise teel sisse murtud talu mesindusruumidesse ning varastatud 120 kg mett. Kuriteo ohvriks langenud mesinik ja Valjala Rahu koguduse pastor Leevi Väli rääkis, et kogu selle aasta saak varaste saagiks õnneks ei langenud, aga kahju on siiski suur.