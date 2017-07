Saarlane asus tootma ainulaadseid kuppelmaju

Ümarate murumuna sarnaste majakeste unikaalsus seisneb selles, et tootjale teadaolevalt ei ole keegi teine ehitanud sedalaadi maju komposiitmaterjalist, nagu tema seda teeb.

Kahemehe firma JLK Invest OÜ tootmisruumid asuvad küll Mustjalas, ent esimese kuppelmaja ehitusel oli paljuski abiks Mullutus tegutsev Muvor OÜ, mis taoliste materjalidega igapäevaselt tegeleb, kirjutab Saarte Hääl.

Muvori palgal on tegelikult ka Karli Kirsch, Arctic House brändi all kuppelmaju ehitava firma juht ja omanik. Seega on ta oma tööandjale toetuse eest tänulik, ilma selleta olnuks keeruline alustadagi.

„Teist sellist maja ei ole Euroopas kindlasti, see on ainulaadne,“ kinnitas Kirsch, kelle majad on, nagu öeldud, komposiitmaterjalist ning seejuures täielikult soojustatud. „Siin ei ole ühtegi külmasilda, soojustatud on ka põrand,“ nentis noor ettevõtja. „Ja materjal on selline, et ei idane ega mädane!“