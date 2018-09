Saarlased aasivad: hiidlased asfalteerisid 20 000 euro eest Saaremaale viiva jäätee

Tärkma sadama seltsi juhatuse liikme Margus Kasteini sõnul kasvas liiklus sadamasse viivad teel oluliselt peale sadama uuendamist 2015. aastal.

“Tegelikult on see ju ajalooline tee, kust jäätee on Saaremaale läinud ja kalurid mere ääres käinud ja kui sadam valmis sai, hakkasid siin käima ka turistid,” rääkis Kastein.

Tema sõnul ei pidanud endine n-ö põllutee enam koormusele vastu ning külamehed ja kalurid nurisesid.

“Kõige hullem oli seis siis, kui jäätee avati ja tee erakordse koormuse sai – sellest sündiski meil idee tee korda teha,” ütles Kastein.

Tärkma sadama tee mustkattega katmine võitis tänavuse Emmaste valla kaasava eelarve hääletuse ja läks maksma 20 000 eurot.