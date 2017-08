Saarlased ehitavad endale muinaslaeva

Karja külaselts alustas sel nädalal muinaspaadi ehitamist, mis on esimene samm seltsi peaeesmärgi ehk suure muinaslaeva kiilule panemisel.

Eile oli Karjas kiil juba maas ja täävid püsti, nädala lõpuks loodetakse ka esimesed planguread paika saada. Ehitust juhib Saaremaa juurtega Anti Kreem, vilunud paadimeister, kes on osalenud Eestis nelja muinaslaeva – Äge, Aimur, Nõva ja Thule – ehitusel ning kaasa löönud ka suure viikingilaeva ehitusel Islandil. Gokstadi väikese paadi eeskujul ehitatav Karja meeste alus peaks valmima nelja nädalapikkuse ehitustsükli käigus, kirjutab Saarte Hääl.

Karja seltsi eestvedaja Andres Jalakas ütles, et laeva ehitamise mõtteid on mõlgutatud pikka aega, kuid kuna suure laeva ehituseks ei ole õnnestunud toetust saada, otsustati alustada pisemast. Jalakas nentis, et paadiehitusprojekti eesmärk ongi ennekõike töövõtete ja kogemuste omandamine, et lõpuks ikkagi suure viikingilaeva ehitamiseni jõuda.