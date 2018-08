Saarlased kasutavad usinalt poest sularaha väljavõtmise võimalust

Saaremaa tarbijate ühistu finantsjuhi-juhatuse liikme Mai Takkise kinnitusel on süsteem hästi käima läinud ning see viitab omakorda tõsiasjale, et sellist teenust inimesed ootasidki.

Teenust kasutatakse Takkise sõnul kõige sagedamini palga ja pensioni väljamaksmise päevadel kuu alguses, seega on sularahasooviga poodi tulijad põhiliselt ikkagi kohalikud elanikud.

“Selgelt eristuvad maapiirkonna poed, kus muud alternatiivsed võimalused sularaha väljavõtmiseks puuduvad,” nentis Mai Takkis.

Sama tunnistas Saarte Häälele ka Saaremaa tarbijate ühistu kaubandusjuht Marika Mägi, kelle sõnul on Saaremaal sularaha väljavõtmise võimalust kahe kuu jooksul kasutatud ligi 2000 korda ehk umbes 1000 korda kuus.

Alates möödunud nädalast hakkas Eesti suurim jaekaubanduskett Coop Eesti pakkuma kõigi oma 350 kaupluse kassadest üle Eesti sularaha väljamakse teenust.

