Saarlased küsivad ühinemise eest lisapreemiat

Saaremaal teeb maakondlik ühinemise juhtkomisjon ilmselt mai lõpus või juuni alguses vabariigi valitsusele esildise täiendava ühinemispreemia saamiseks.

“Mul on hea meel, et täiendava toetuse maksmise teema ei ole vaibunud,” ütles Kuressaare linnapea Madis Kallas Saarte Häälele. Ehkki selle aasta 1. jaanuariks ei olnud Saaremaal kõik kriteeriumid maakonna suuruse omavalitsuse loomiseks täidetud, on tema hinnangul siiski tulemuseni jõutud ja seda ainsa piirkonnana Eestis.

“Seega on riigi seatud eesmärk põhimõtteliselt siiski täidetud, ühinemise juhtkomisjon teeb ilmselt mai lõpus või juuni alguses vabariigi valitsusele ühinemispreemia saamise osas ka esildise,” sõnas Kallas.