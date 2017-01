Selle aasta alguse seisuga oli Saare maakonnas ette nähtud 4400 metsseast kütitud 3311 ehk 75 protsenti minimaalsest küttimiskohustusest.

Neljas jahipiirkonnas on küttimiskohustus juba täidetud ja ületatudki, kirjutab Saarte Hääl.

Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas ütles küttimisandmeid kommenteerides, et küttimiskohustuse täitmata jäämise tõenäosus on suur.

“Küttimata on veel 1089 siga ja kui arvestada, et viimasel kahel kuul on kütitud veidi alla 500 sea kuus, siis ilmselt jääme jänni. Arvestada tuleb ka sellega, et sigu jääb järjest vähemaks ja nende leidmine muutub raskemaks,” nentis ta. Kuningas lisas, et Saare maakonna jahindusnõukogu kinnitatud mahu, 3500 siga, täitmine on tõenäosem.