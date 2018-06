Saja-aastasele Eestile salvestati kingituseks 65 liigi kevadine laul

Eesti 100. sünnipäeva kevade helipiltide kogumine on lõppenud. Aprillist mai lõpuni kestnud kampaania tõi kokku ligikaudu 200 helivaatlust 65 Eesti looduses leiduva liigi kohta.

Kuigi eriti haruldasi või erakordseid liike sel kevadel salvestada ei õnnestunud, on helivaatluste hulgas helisid (näiteks valgeselg-kirjurähni trummeldus või metskitse haukumine), mille jäädvustamiseks on oluline just õige ajahetke leidmine, ja liike, kelle laulu seni helivaatlustena on edastatud harva.

Rohkesti oli ööbiku ja metsvindi helivaatlusi – valjuhäälsed ning kõrvatorkavad liigid pälvivad vaatleja tähelepanu kergemini. Samuti torkas helisid kuulates silma, et varakevadel pakuvad rõõmu just esimesed lauljad rasvatihane ja punarind; hiljem, kui lauljaid on juba rohkem ning loodus häältelt mitmekesisem, hajub tähelepanu paljude liikide vahel. Kõige rohkem salvestati metsvindi laulu ning tema ongi tõepoolest Eesti kõige arvukam pesitsev laululind.

Kõik helivaatlused salvestuvad Eesti eluslooduse andmeid koondavasse andmebaasi eElurikkus, kus need on järele kuulatavad ja võrreldavad ka mitmete aastate järel.