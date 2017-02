Aasta 2018 kevadel toimub festivali Jazzkaar avasündmusena Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaüritusena suurteose “Saja lugu” maailmaesiettekanne. 5. märtsini saab esitada Eesti inimesi, et portreteerida läbi muusika ja fotokunsti eestlaste hingemaailma ja olemust.

“Saja lugu” on Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks valmiv poeetiline koondportree Eesti inimestest. Laiahaardeline ja žanriülene suurteos portreteerib läbi muusika ja fotokunsti eestlaste olemust.

Teos koosneb kolmest etapist: fotograaf Kaupo Kikkas jäädvustab saja eestlase portreed, helilooja Erki Pärnoja loob orkestrile spetsiaalse heliteose ning Jaak Printsi käe all valmib lavastus.

Teose maailmaesiettekanne toimub festivali Jazzkaar avasündmusena 20. aprillil 2018.

100 eestlase portreteerimiseks ja lavateose ettekandmiseks otsivad projekti vedajad erilisi Eesti inimesi oma tõelises olemuses eri vanusegruppidest ja eluvaldkondadest.

Veel 5. märtsini on võimalik soovitada projekti oma silmapaistvat tuttavat või iseennast. Märkimisväärsest inimesest saab teada anda aadressil www.sajalugu.ee, lisada tuleks lühikirjeldus ja pilt. Kandidaate saab esitada 5. märtsini 2017. Fotoportreed valmivad 2017. aasta jooksul ning 20. aprillil 2018 on need sada inimest oodatud ka teose ettekandmisele.

Tänaseks on üle Eesti esitanud sooviavalduse ligi 250 inimest. Rohkem on avaldusi suurematest linnadest, aga ka väikesaartelt ja kõige kaugematest Eesti paikadest.

