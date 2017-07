Sajad välismaalased käivad Eesti taludes supi eest sulasteks

Lepaniidi mahetalus on talutöödel abiks vabatahtlikud Jaapanist, Iirimaalt, Hongkongist ja Itaaliast.

Iga aastaga üha rohkem vaba­tahtlikke kõikjalt maailmast on nõus ostma lennupileti Eestisse, et mõnes siinses talus tasuta porgandeid rohida või kitsi lüpsta.

Hongkongis eelnevalt moodi ja tekstiili tudeerinud hiina neiu Giny lüpsab juba mitmendat nädalat Hiiumaal Lepaniidi mahetalus vabatahtlikuna kitsi. Ka juustutegemine on Ginyl juba selge.

Lepaniidi talu on tänavu suvel nagu rahvaste paabel, maailma eri riikidest pärit sulastega.

Paari nädalaga on kitsepiimast juustu tegemise ära õppinud ka jaapanlanna Kiyoka.

Talu kolmas sulane on 66aastane Margaret Iirimaalt, kes tunneb end siin nagu kodus.

Tema on juba kogenud vabatahtlik, käinud Kreekas Zákynt­hose saarel merikilpkonnade pesi kaitsmas, töötanud Tšehhis ja Islandil.

Talu neljandal külalisel, Itaalia poisil Riccardol on aastaid 17 ning tema põhihuvi on siiski koondunud nutiseadmetele.

Vabatahtlike vahendamisega tegeleb Eestis mitu organisatsiooni.