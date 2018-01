SAJANDI SUURIM MAKSUREFORM: Keskmise palga saajad hakkavad nõrgemaid toetama

Üheksa päeva eest toimus üks Eesti euroliidu eesistumise kokkuvõtvaid sündmusi. Ratas pidi esinema sissejuhatava kõnega.

Valitsusjuhi tänusõnades kõigile kaasalöönutele kõlasid ülevoolav kiitus ning positiivne aastakokkuvõte – kui vastuolusid ka leidus, olid need jäänud seljataha.

Ent samal ajal oli haripunkti tõusmas sisulisem ärevus teises eluvaldkonnas. 2016. aasta lõpus uues Keskerakonna juhitud võimuliidus kokku lepitud tulumaksureform, mis rutuga parlamendist läbi veeti, muudab senise lihtsa ja kõigile arusaadava tulumaksustamise keerukaks rägastikuks.

Tulemuseks on süsteem, milles on ühtviisi raske orienteeruda nii harilikul maksumaksjal kui tööandjatel. Edukas Euroopa eesistumine on seljataga, aga maksu-uuenduste rakendamine seisab vahetult ees. Aasta lõpus tuli peaministril edulugude jutustamise kõrvale vastata selle kohta, miks kohtleb reform ebaõiglaselt osa töötavaid pensionäre ning anda kinnitusi, et järgmisel aastal uut maksusüsteemi ümbertegemist valitsusel kavas ei ole.