Sajanditevanused õlipuud kaevati välja, et teha teed gaasijuhtmele

Lõuna-Itaalias kaevati üles ja teisaldati 11 aastasadade vanust õlipuud, et teha ruumi Kaspia mere äärest Läbi Türgi, Kreeka ja Albaania Itaaliasse kulgevale gaasijuhtmele.

Ettevõtmine tekitas protestilaine ning enam kui 200 inimest üritasid õlupuude teisaldamist nurjata. Korra tagamiseks kutsuti kohale halekutsutud politsei.

Torujuhtme taga seisev konsortsium Trans Adriatic Pipeline on lubanud, et õlipuud hoitakse elus ja istutatakse endisele kohale tagasi, kui torujuhe on paigaldatud.

Keskkonnakaitsjad on sellise plaani suhtes aga skeptiliselt meelestatud.

Nende arvates peaks gaasijuhe kulgema õlipuuistandustest põhja pool, Puglia piirkonna linnastatud osas.

Kuid Itaalia valitsus on torujuhtme paigaldamise strateegiliseks projektiks kuulutanud ning selle vastu võitlemine on enam kui raske.

Allikas: The Local